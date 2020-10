Covid-19, tanti pazienti al Grassi di Ostia. Picca: “Ora più che mai serve collaborazione”

Ostia – “La situazione sanitaria nel nostro Municipio si sta evolvendo rapidamente. La pandemia non risparmia nessun territorio e lo scenario di tipo 4 previsto dal documento tecnico dell’Istituto Superiore di Sanità sembra purtroppo essere prossimo”.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Monica Picca, Capogruppo della Lega X Municipio, che prosegue: “Apprendiamo con amarezza che in queste ore il nostro Presidio Ospedaliero sta sostenendo un afflusso notevole di pazienti Covid, alcuni dei quali in gravi condizioni. Per questi la Direzione Sanitaria della Asl Roma 3 ha dovuto prevedere di trasformare in ‘reparto Covid’ tutta la terapia intensiva dell’ospedale. Comprendiamo la necessità di destinare tutte le risorse disponibili a fronteggiare la ripresa della pandemia.

Esprimiamo sostegno a tutti i professionisti impegnati in questa dura battaglia e ci rendiamo disponibili come forza politica a collaborare ad ogni livello. Non possiamo però non interrogarci su come sia possibile continuare ad affrontare con misure in emergenza eventi prevedibili e previsti. Possibile questi mesi e tanti sacrifici siano risultati inutili ?!”, conclude Picca.

