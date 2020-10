Nemi conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Nemi – L’Amministrazione comunale di Nemi è tra i primi comuni d’Italia ad aver conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, sepolto all’Altare della Patria di piazza Venezia, come segno di riconoscenza a tutti coloro che hanno perso la vita per la difesa della patria.

Per il Consiglio comunale di Nemi, in rappresentanza dell’intera comunità, è stato un grande onore rendere omaggio al Milite Ignoto definendolo un figlio di Nemi ed in un momento di emergenza nazionale per il Covid-19 questo gesto diventa anche un simbolo di coesione per il Paese.

Tale proposta dall’alto valore è stata promossa dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dal Gruppo di Medaglie d’Oro al Valore Militare che ha sostenuto, nell’ambito della commemorazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria a Roma 4 novembre 1921-2021 di conferire, da parte di ciascun comune d’Italia, la cittadinanza.

“Lo spirito di sacrificio del Milite Ignoto – ha commentato il sindaco Alberto Bertucci – in questo momento storico possiamo riconoscerlo in tutte quelle persone che sono impegnate in prima linea nell’ardua battaglia contro un nemico invisibile come il Covid-19. Abbiamo voluto – conclude il Sindaco – dare un segnale forte di coesione del Paese”.

