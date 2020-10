Nettuno, Rizzo e Carandente contro l’Amministrazione: “Spesa folle per luci e addobbi di Natale”

Nettuno – “In un momento così delicato per tutti siamo consapevoli che si prospettano scelte difficili e saranno richieste misure adeguate all’emergenza. Ora più che mai occorre tenere alta l’attenzione: sebbene la maggioranza dei cittadini stia seguendo le regole, alcuni ancora non le rispettano, assembrandosi e non usando la mascherina”. È quanto si legge in una nota stampa dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Nettuno, Mauro Rizzo e Luigi Carandente.

“Il mancato rispetto di queste disposizioni fa aumentare i contagi, cosa che non ci possiamo permettere – continuano Rizzo e Carandente -. Per questo c’è bisogno di più controlli: con il Decreto Ristori, firmato nei giorni scorsi, si da occasione ai Comuni di rafforzare gli organici della Polizia locale.

Ma in un momento del genere – proseguono i Consiglieri – questa maggioranza ha deciso invece di spendere oltre 35mila euro in ‘Nettuno Christamas Light’ (luci e addobbi). È così che fanno: piuttosto che avallare in commissione Bilancio l’emendamento di tutti noi di opposizione che chiedevamo invece di convogliare le risorse disponibili in un fondo d’emergenza per aiutare le persone in difficoltà, pensano alle luci. Trentacinquemila euro di luci”.

