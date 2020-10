Ostia, M5S: “Finalmente il lungomare avrà un’area idonea agli spettacoli viaggianti”

Ostia – “Nell’aula consiliare del X municipio, questa maggioranza ha dato il parere favorevole alla Delibera sugli Spettacoli Viaggianti“. Così dichiara in una nota il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in X Municipio.

“Un lungo percorso amministrativo – proseguono i pentastellati -, che ha visto in prima linea la Commissione Attività Produttive e Turismo impegnarsi nel lavoro di individuazione dell’area (Piazzale Magellano) e nello studio della tematica, nel momento che si era appurato che mai nessuna amministrazione in precedenza aveva identificato un luogo idoneo a tal fine. Adesso come ultimo atto finale, manca il passaggio a Roma Capitale, con cui si è lavorato in grande sinergia e dove siamo sicuri che ci saranno tempi molto brevi per la sua definizione. Ovviamente l’astensione al voto di Fratelli d’Italia, Lega, PD e Italia Viva, ha evidenziato ai cittadini lidensi tutta la miopia amministrativa di queste forze politiche, che non vogliono il rilancio del turismo in questo territorio e che preferiscono sempre vederlo come un luogo di second’ordine”.

“Hanno perso come al solito una grande opportunità – conclude il M5S – che farà da volano alla crescita economica, turistica ed occupazionale del territorio, con l’ indotto che ovviamente ne conseguirà. Il Movimento 5 Stelle sta lavorando e lavorerà ancora a tutto campo per rilanciare l’immagine di Ostia e nel contempo continuerà a dare linfa vitale al tessuto economico e produttivo, affinché il X municipio diventi anche un luogo per investimenti futuri.

Noi continueremo ad impegnarci in un’ ottica di visione futura, qualitativamente positiva, certamente lontana dal pensiero negativo, di certe compagini politiche, conservatrici”.

