Ostia, nel negozio senza mascherina insulta i carabinieri che la multano: denunciata

Ostia – Nelle scorse ore, i Carabinieri sono intervenuti presso un noto esercizio commerciale dove hanno accertato che una cittadina polacca 59enne, aveva più volte tentato di accedere all’interno del citato negozio, unitamente all’anziana di cui era badante, senza indossare la mascherina.

Durante le operazioni di verbalizzazione della violazione amministrativa la donna, in evidente stato di agitazione ed asserendo un malore dell’anziana, si è allontanata recandosi presso la vicina casa. Raggiunta dai militari, la 59enne ha iniziato a insultarli, impedendo anche al personale del 118, nel frattempo intervenuti per visitare l’anziana, di uscire dall’abitazione, chiudendo la porta a chiave. La badante è stata denunciata al Tribunale di Roma per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

