Ostia, sit-in di FdI a piazza Anco Marzio: “Siamo al fianco delle attività produttive del Litorale”

Ostia – “Abbiamo organizzato un sit-in a Piazza Anco Marzio perché siamo al fianco delle attività produttive del X Municipio, fortemente provate dai provvedimenti del Governo”. Così dichiara in una nota il Coordinamento di Fratelli d’Italia nel X Municipio.

“L’economia del Litorale è fondamentale per l’intera città di Roma – prosegue Fratelli d’Italia – e la crisi economica rischia di compromettere definitivamente un quadrante che vive soprattutto di commercio e turismo. Le misure adottate dall’esecutivo, a guida M5S – PD – Italia Viva, uccidono le imprese senza dare un concreto sostegno di liquidità ad aziende e famiglie e senza fornire rassicurazioni sul futuro”.

“Siamo preoccupati perché molti posti di lavoro sono a rischio – continua il gruppo locale di FdI – e all’emergenza sanitaria e alla crisi economica seguirà inevitabilmente un problema sociale che non dobbiamo e non possiamo sottovalutare . È fondamentale arginare i contagi e proteggere la popolazione dal Covid 19 con misure mirate per salvaguardare la salute pubblica, ma è altrettanto necessario difendere i settori produttivi che rischiano così di non riaprire più e di innalzare il tasso di povertà”.

“Non è concepibile – conclude Fratelli d’Italia – che mentre si registrano ritardi evidenti nell’organizzazione del sistema sanitario per affrontare questa seconda ondata e mentre si dimostrano fallimentari le politiche adottate in questi mesi per garantire un maggiore distanziamento sui mezzi pubblici il Governo una volta a settimana sentenzi la morte di interi settori e pensi di risolvere tutto con provvedimenti insufficienti di ‘ristoro”’. Siamo al fianco di chi produce, con serietà, rispettando la salute degli altri e difendendo il lavoro di una vita”.

