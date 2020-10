Sabaudia, il Consiglio comunale conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Sabaudia – L’Amministrazione comunale ha scelto di aderire all’iniziativa promossa a livello nazionale da Anci per sensibilizzare, in un delicato momento storico come quello che stiamo vivendo, ancor più ai valori dell’unità e della vicinanza.

Il riconoscimento, votato all’unanimità, rappresenta un passaggio significativo verso la commemorazione solenne per i cento anni della traslazione a Roma della salma del Milite Ignoto nel Sacello del Vittoriano risalente al 4 novembre 1921 e vuole essere un punto di partenza per una progettazione più ampia che coinvolga la cittadinanza e le scuole, finalizzata alla valorizzazione della storia e dell’identità cittadina.

“Con il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, la Città di Sabaudia vuole rendere omaggio a quanti hanno dato la loro vita durante i conflitti armati del Novecento, lottando per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza che oggi più che mai deve essere rinnovato e promosso, soprattutto tra le nuove generazioni e in questo particolare momento.

Tale attribuzione, infatti, mira ad accendere i riflettori anche sulla guerra ad un virus tanto invisibile quando letale, contro cui stiamo combattendo. Un virus che miete vittime al pari di un conflitto e che vede medici, infermieri, operatori sanitari e pazienti lottare in prima linea come in trincea. Due momenti storici lontani e diversi ma che debbono aiutarci a non dimenticare che solo l’unità, la condivisione e il rispetto del sacrificio altrui possono figurare il perfetto amalgama per il nostro Paese”, il commento del presidente del Consiglio comunale Gianluca Bonetti.

