Ad Halloween la “Morte” gira per Roma con una falce vera: denunciato un uomo

Roma – Forse immaginava di fare un travestimento goliardico un anziano del II Municipio, che nella giornata di Halloween si era travestito da “Morte” e aveva cominciato ad aggirarsi su piazza Crati (nel quartiere Trieste).

Idea simpatica, peccato che l’anziano – con precedenti penali alle spalle – avesse appresso una falce vera: l’arma bianca lunga quasi un metro e 40 centimetri, vedeva una lama affilata e ricurva.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno fermato l’uomo e successivamente denunciato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

