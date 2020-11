Anzio, il liceo Chris Cappell College vince il concorso europeo “Jan Amos Comenius”

Anzio – “Il progetto di pace basato sulla solidarietà europea ha compiuto settanta anni, proprio mentre scuole e studenti di tutta Europa stanno sperimentando una situazione unica e dirompente, come mai conosciuta dall’ultima guerra: la pandemia”. Inizia così una nota diffusa dal liceo Chris Cappell College di Anzio.

“Sebbene le nuove generazioni attingano le conoscenze dell’Unione Europea attraverso vari canali, è sicuramente la scuola, agenzia educativa per eccellenza, ad essere collocata al centro di un apprendimento significativo e di qualità. Nel concorso “Jan Amos Comenius” per l’insegnamento di alta qualità dell’Ue, che si è svolto tra le scuole secondarie di tutta l’Ue, il nostro istituto si è classificato primo tra tutte le scuole d’Italia, insieme ad altre ventidue scuole secondarie di secondo grado d’Europa”, spiegano.

“Il 27 ottobre 2020 – continuano – abbiamo ricevuto materialmente il premio di 8.000 euro e una bellissima targa di onorificenza, già assegnati al nostro liceo direttamente dalla commissaria europea per l’Istruzione nel mese di maggio. La dirigente scolastica, dott.ssa Daniela Pittiglio, e la referente del progetto, prof.ssa Concetta Visconti, hanno vissuto l’evento con nuovo orgoglio e soddisfazione. Lo sforzo d’eccellenza compiuto da studenti, docenti e personale Ata del Chris Cappell College nel portare avanti il progetto ha certamente assunto un forte valore simbolico in questo particolare momento della nostra vita comunitaria”.

“Mariya Gabriel, commissaria europea per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, nel proclamare i vincitori ha voluto riconoscere l’alta qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento della storia e dei valori dell’Ue del nostro liceo. La riflessione sui temi europei ha permesso ai nostri giovani studenti di offrire il loro apporto al rimodellamento di un’Europa, stretta ancor più vigorosamente attorno ai cardini e agli ideali della pace, della dignità umana, della democrazia, dell’uguaglianza, del rispetto dei diritti umani e della solidarietà. Siamo tutti molto orgogliosi di questo ambizioso risultato, perché con la nostra dedizione alla cura e alla formazione delle future generazioni nonché la nostra adesione ai più alti ideali europei stiamo scrivendo una pagina straordinaria all’interno della nostra comunità”.

Il sindaco Candido De Angelis e la Città di Anzio tutta salutano con soddisfazione l’importante riconoscimento europeo per il liceo Chris Cappell College, eccellenza cittadina.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio