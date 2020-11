Coronavirus a Fiumicino, Montino: “Ancora in salita il numero dei contagi”

Fiumicino – “Continua a crescere il numero delle persone positive tra i residenti a Fiumicino, come nel resto del Paese”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“I dati della Asl RM3 trasmessi oggi indicano 133 persone positive – spiega il Sindaco -, oltre trenta in più rispetto all’ultimo aggiornamento”.

“E’ un trend in salita che riguarda non solo la nostra città, ma tutta l’Italia e l’Europa intera – conclude il Sindaco -. Per questo anche gli altri stati stanno prendendo, in queste ore, decisioni drastiche con l’obiettivo di frenare il contagio e far scendere la curva”.

“Il governo e le regioni stanno discutendo di quali altre misure adottare per l’Italia, specialmente per le aree più colpite – conclude il Sindaco -. A tutte e tutti voi ribadisco il mio appello, a costo di essere ripetitivo: è necessario usare la mascherina, indossandola bene, sia al chiuso sia all’aperto; evitare gli assembramenti; lavarsi spesso le mani. Cerchiamo di rimanere a casa il più possibile per evitare di contagiarci fuori e poi portare il virus a casa, si nostri familiari. Date le segnalazioni che ci arrivano, chiederò alla Polizia Locale di intensificare i controlli nei luoghi più sensibili: parchi, le aree antistanti le scuole e le zone più frequentate”.

