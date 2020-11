Covid-19 a Civitavecchia, 1 e 4 novembre: sì alle cerimonie ma senza presenza di pubblico

Civitavecchia – Si svolgeranno quest’anno in assenza di pubblico le cerimonie ufficiali tradizionalmente previste per l’inizio di novembre.

Lunedì 1 novembre in occasione della Commemorazione dei Defunti il sindaco Ernesto Tedesco si recherà alle ore 11:00 al Cimitero Monumentale di via Aurelia Nord per deporre corone ai monumenti ai Caduti della Prima Guerra mondiale, ai Caduti della Seconda Guerra mondiale, alle vittime dei Bombardamenti di Civitavecchia e un omaggio floreale alla lapide dedicata agli Ex Internati.

Mercoledì 4 novembre, festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il Sindaco parteciperà (sempre in assenza di pubblico) alle ore 11:00 in piazza degli Eroi all’Alzabandiera e alla deposizione di una corona al Monumenti dei Caduti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia