DemoS Fiumicino:  “Approvata la mozione per l’emergenza abitativa”

Fiumicino – “Abbiamo presentato la mozione in Consiglio Comunale, con lo scopo di aumentare “l’attenzione politica” su un’importante problema come quello dell’emergenza abitativa. Vogliamo continuare a sottolineare e ribadire un punto fondamentale: il Diritto alla Casa rientra a pieno titolo nei diritti fondamentali della persona”.

Così in un comunicato stampa Armando Fortini e Maurizio Ferreri consiglieri comunali del gruppo DemoS Fiumicino all’indomani dell’approvazione della mozione per l’emergenza abitativa.

“Un diritto – proseguono i consiglieri – che fa parte delle necessità primarie di una famiglia, a cui la Politica ha l’obbligo di porre la massima attenzione e di dare delle risposte, soprattutto a coloro che vivono nel disagio abitativo ed economico.

Oggi la grave crisi economica legata all’emergenza Covid-19, sta di fatto determinando gravissime ripercussioni in termini occupazionali e che questo provoca per molte persone, l’impossibilità di poter continuare a sostenere il pagamento del mutuo o del canone di locazione, con la conseguenza di entrare in morosità incolpevole.

Su questa situazione, in Consiglio Comunale, abbiamo chiesto di aprire al più presto un tavolo di crisi per trovare delle misure idonee a prevenire nel nostro paese uno tsunami sociale, considerato le numerose richieste pervenute nei tribunali inerenti gli sfratti per morosità.

Inoltre proponiamo al Sindaco e tutte le forze politiche locali, di Istituire anche nella nostra Città, cosi come già accaduto in altri comuni, un’Agenzia Comunale della Casa e della Locazione.

Un punto di riferimento per le famiglie che vivono un disagio abitativo, con lo scopo di supportare anche le giovani coppie e promuovere progetti di housing sociale.

Per il buon funzionamento dell’Agenzia Comunale della Casa e della Locazione, è fondamentale che venga aperto, un tavolo di lavoro permanente con le varie associazioni di categoria e i soggetti pubblici e privati che operano in questo settore”

