Fiumicino, atto vandalico alla sede di Fratelli d’Italia

Fiumicino – “Il vile atto intimidatorio subito dal partito di Fratelli d’Italia di Fiumicino presso la sede di via delle Sogliole 10, è un chiaro attacco a tutta la dirigenza comunale fiumicinense al solo fine di limitarne l’azione politica sul territorio, da parte di alcuni ambienti pseudo-politici, i quali non riuscendo a contrastare con i contenuti le numerose iniziative portate avanti da Fratelli d’Italia pensano di poter intimorire una comunità che da sempre si è impegnata su temi basati su sani principi e perseguendo da sempre il principio di legalità”. Lo ha detto il presidente del Circolo Fratelli d’Italia “Leonardo Da Vinci “Alessio Di Mitri, a nome di tutto il direttivo del circolo, condannando l’episodio intimidatorio di un folle.

Avvenuto in pieno giorno il tale ha divelto la serranda e con un oggetto contundente ed un calcio ha lesionato la vetrina. Il giovane è stato visto dai residenti e dai passanti, che hanno preso la targa, in questo momento sono presenti i carabinieri che stanno costatando il danno.

“Purtroppo non è il primo episodio di intimidazione al quale siamo bersagli, è da diverso tempo che il Capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Costa, è stato oggetto di minacce ed intimidazioni – dichiara Alessio Di Mitri -. Niente e nessuno ci fermerà, siamo fiduciosi che le forze dell’ordine possano assicurare alla giustizia il responsabile”.

Baccini: “Solidarieta al circolo FdI, un gesto deprecabile”

“Il gesto di sabotaggio alla sede di Fiumicino di Fratelli d’Italia è deprecabile e insensato. In un momento così delicato per il Paese non sembra possibile che resistano questi gesti di rabbia ed odio gratuiti. Sono sicuro che l’ottimo lavoro investigativo delle forze dell’ordine e il contributo dei cittadini onesti che hanno segnalato l’accaduto assicureranno alla giustizia questi teppisti”, il commento di Mario Baccini, capogruppo dell’opposizione.

