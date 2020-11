I commercianti di Anzio e Nettuno scendono in piazza contro il Dpcm

Anzio – “Ora basta! Tutti in piazza contro le restrizioni imposte dal nuovo Dpcm”. Sono queste le parole di un gruppo di imprenditori di Anzio e Nettuno, che nella serata di ieri 31 ottobre è sceso in strada per “gridare” la propria rabbia contro le nuove misure del Governo, che impongono la chiusura di numerose attività (leggi qui).

Centinaia di persone hanno invaso il parcheggio La Piccola di piazza Mencacci manifestando il proprio dissenso, la rabbia e la frustrazione legati ai provvedimenti del Premier per l’emergenza Covid-19. Ristoratori e gestori di palestre hanno marciato silenziosamente lungo le strade della città, mostrando striscioni con su scritto “Libertà”, spinti dalla paura di non riuscire a superare economicamente il duro periodo che il Paese è stato chiamato ad affrontare.

A garantire la sicurezza e il tono pacifico della protesta diverse pattuglie dei Carabinieri, il Commissariato di Polizia di Anzio e Nettuno e la Polizia locale di Anzio. Presenti anche alcuni gruppi politici e diverse associazioni, tra cui l’Associazione Commercianti Il Tridente Nettuno, su invito del Presidente dell’Associazione di Anzio, Walter Regolanti, l’Associazione commercianti e artigiani di Nettuno e l’Associazione Antium MMXIX.

(Il Faro online)