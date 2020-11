Latina, la Lega Giovani: “Servono soluzioni concrete per i piccoli e medi imprenditori”

Latina – “L’ultimo provvedimento del premier Conte mette in ginocchio tantissimi imprenditori e lavoratori anche di settori collegati a pub, ristoranti, pizzerie, palestre, con la conseguenza di danni economici, oltre che morali, già ingenti”. Così, in una nota, Marco Maestri e Carlo Piccolo, rispettivamente vicecoordinatore regionale e coordinatore provinciale della Lega Giovani.

“Si rischia la perdita di posti di lavoro soprattutto verso ragazzi e ragazze che sono titolari o gestori di attività commerciali – spiegano -. Con il proprio lavoro contribuiscono alle spese familiari mensili, al pagamento delle rette universitarie per poter realizzare i propri sogni. Chiediamo all’Amministrazione Coletta interventi di natura agevolata rispetto a tasse comunali da dover versare prossimamente, in favore di coloro i quali si ritrovano negozi o attività aperte ormai poche ore al giorno o addirittura hanno chiuso il proprio esercizio commerciale, con la speranza di poter riaprire quanto prima”.

“Con i fatturati in calo drastico – concludono i due giovani del Carroccio – ed i costi di locazione o mutuo perennemente costanti, decine e decine di negozi abbasseranno per sempre la loro saracinesca“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina