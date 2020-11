Ostia, la scritta di Ostiamor si rompe e perde la lettera “O” a piazza Anco Marzio

Ostia – Si è rotta questa sera la scritta di “Ostiamor”, associazione attiva sul territorio del X Municipio e che dava il benvenuto a tutti quei cittadini che si avvicinavano a piazza Anco Marzio e la sue molteplici attività commerciali.

Non si conosce di sicuro il motivo del perché la lettera “O” sia finita a terra, ma tutto fa presumere come la struttura abbia ceduto per la presenza dei bambini che ci giocavano sopra.

Soprattutto in questo fine settimana di Halloween sono diversi i genitori che hanno portato i propri figli piccoli a piazza Anco Marzio, per farli giocare coi loro amichetti e passare un pomeriggio in compagnia prima del coprifuoco. Probabilmente proprio tra questi giochi si è venuto a creare il “fattaccio”, con la lunga scritta che si è vista cadere a terra una propria lettera.

I bambini già ieri pomeriggio si erano avventurati giocosamente sulle lettere dell’opera, passando dei momenti di spensieratezza e divertimento con i propri coetanei. Nell’ingenuità dell’età non potevano sapere di far danno a un simbolo artistico di Ostia, non pensato per svolgere il ruolo di “cavalluccio” o “scala” a qualche fanciullo.

Sarebbe stata opportuna l’attenzione di qualche genitore, che con calma poteva spiegare ai propri figli come quel gesto sarebbe stato da evitare in quanto sbagliato. Qualcosa che in questi giorni non è avvenuto, con gli stessi ragazzini che hanno preso d’assalto l’opera lidense incuranti del danno che potevano procurare.

La scritta molto apprezzata dai lidensi e che si rifaceva all’analoga opera presente fino a qualche mese ad Amsterdam, era entrata nel cuore di cittadini e soprattutto i tanti turisti che venivano trovare Ostia e le sue attività. Non era infatti difficile osservare un lidense farsi un selfie con alle spalle i caratteri di “Ostiamor”, attratto da un’opera accattivante e magari con in mano il caffè dello storico bar Sisto per uno scatto fotografico da ricordare.

