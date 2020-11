Parco Leonardo, parte il tempo pieno alla scuola di via Varsavia

Fiumicino – Prenderà avvio venerdì 6 novembre il tempo pieno per la la primaria di via Varsavia, a Parco Leonardo. La comunicazione è arrivata ai genitori degli alunni del plesso della primaria dell’IC G.B. Grassi attraverso una circolare in cui si precisa tuttavia che “ancora non è completo il contingente dei Collaboratori Scolastici per l’avvio del Tempo Pieno in tutti i Plessi dell’Istituto”.

Era stata proprio la mancanza di personale a non permettere infatti l’avvio del servizio mensa e del tempo pieno per i piccoli alunni del plesso di Parco Leonardo all’inizio dell’anno scolastico: situazione che aveva procurato non pochi disagi alle famiglie del quartiere (leggi qui), insieme alle immancabili polemiche.

Il fatto è stato portato anche all’attenzione dell’ultima seduta della Commissione Scuola del Comune (leggi qui).

Ora – si legge sempre nella circolare scolastica – “considerato il parere favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Istituto nel consentire comunque l’avvio del Tempo Pieno almeno laddove possibile e considerato che il Plesso di via Varsavia presenta le condizioni più idonee per l’inizio di tale servizio all’utenza, per la struttura dell’edificio scolastico stesso”, il tempo pieno e il relativo servizio mensa partiranno da venerdì 6 novembre,

“La refezione scolastica si svolgerà attraverso la fornitura del pasto in “lunch box”, per il consumo in classe in più turni, nel rispetto di tutte le regole previste per il mantenimento dell’igiene e della sanificazione prima e dopo il pasto, non essendo disponibile il locale della mensa”.

