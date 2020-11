Roma, provano a effettuare una rapina in un condominio: fermati due uomini

Roma – Nella nottata di ieri si aggiravano in maniera sospetta nei pressi di un condominio di piazza Verdi, facendo dei giri con la macchina per studiare il campo d’azione e mettere in scena un furto ai danni di qualche condomine.

Un atteggiamento notato da una volante dei Carabinieri, che ha fermato due uomini di 48 e 41 anni. I due già noti alle Forze dell’Ordine, hanno visto una perquisizione della loro automobile: qui i militari hanno rinvenuto uno zainetto, dov’erano contenuti degli arnesi da scasso.

Il 48enne alla guida è stato inoltre sanzionato ai sensi dell’art.180 c.1 e 7 del codice della strada, poiché in possesso di una patente di guida scaduta nel mese di luglio del 2019.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

