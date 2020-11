Tragica gita fuoriporta: centauro di Civitavecchia muore sulla Umbro-Cosentinese

Civitavecchia – Una gita fuoriporta si è trasformata in tragedia. Un gruppo di motociclisti di Civitavecchia di ritorno da Orvieto è rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale oggi pomeriggio sulla Umbro-Cosentinese nel territorio del Comune di Bagnoreggio.

Due dei quattro motocicli sono stati travolti, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Montefiascone, da una Fiat Panda. Un impatto mortale per uno dei centauri, un 48enne di Civitavecchia.

I vigili del fuoco sono stati allertati alle 16 dai sanitari del 118, questi ultimi accorsi con tre autolettighe e due eliambulanze. Tutte le persone coinvolte, un altro centauro e due donne, oltre alla conducente della Fiat Panda, estratta dalle lamiere dai soccorritori, sono rimasti feriti. Una donna, quella che versa in condizioni più gravi, è stata elitrasportata al Gemelli di Roma, gli altri all’ospedale Belcolle di Viterbo.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Viterbo e Gradoli, intervenuti con due mezzi pesanti, due fuoristrada e dieci uomini, sono accorsi anche i carabinieri della stazione di Bagnoreggio e il nucleo radiomobile di Montefiascone per cercare di dare risposte a una dinamica ancora tutta da chiarire.

La strada è stata chiusa al traffico per ore in entrambe le direzioni, per consentire dapprima i soccorsi, poi i rilievi e infine la rimozione dei mezzi coinvolti.

