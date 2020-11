di FABIO BERETTA

Città del Vaticano – “La speranza cristiana non delude mai, è un dono che dobbiamo chiedere” perché è quello che “dà senso alla vita”. E’ questo il cuore dell’omelia pronunciata a braccio da Papa Francesco durante la messa per i defunti nella chiesa del cimitero Teutonico, in Vaticano.

“La certezza, nel momento quasi finito della vita – dice il Pontefice – è la speranza cristiana ed è un dono che dobbiamo chiedere. Tante cose brutte ci portano a disperare, a credere che tutto sarà una sconfitta, che dopo la morte non c’è nulla. La voce di Giobbe torna: io so che il mio redentore è vivo e io lo vedrò con questi occhi. La speranza non delude, ci ha detto Paolo e ci dà senso alla vita“.

“Io non vedo l’aldilà – osserva Francesco – ma la speranza ci attira verso la gioia eterna. La speranza è un’ ancora. Ripetere che il redentore è vivo nei momenti di gioia e nei momenti brutti. Questa certezza è un dono di Dio. La speranza è dono gratuito, non lo meritiamo, è donato, è grazia”. Quindi il monito finale: “Oggi, nel pensiero di tanti fratelli e sorelle che se ne sono andati ci farà bene guardare i cimiteri e ripetere: So che il mio redentore vive e i miei occhi lo contempleranno. Questo dono gratuito che il Signore lo dia a tutti noi”.

Terminato il rito, Papa Francesco accompagnato dal rettore del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Camposanto, monsignor Hans-Peter Fischer, sosta in preghiera presso le tombe del cimitero, illuminate da fiaccole e candele. Il Pontefice le benedice con l’aspersorio e l’acqua benedetta; poi la visita alle Grotte Vaticane, nei sotterranei della basilica di San Pietro per un momento di preghiera in privato, per i suo predecessori defunti.

