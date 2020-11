2 novembre, Papa Francesco nelle Grotte Vaticane in preghiera per i Pontefici defunti

Città del Vaticano – Dopo aver celebrato la Santa Messa nella chiesa del cimitero Teutonico (leggi qui), in Vaticano, Papa Francesco accompagnato dal rettore del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Camposanto, monsignor Hans-Peter Fischer, sosta in preghiera presso le tombe del cimitero, illuminate da fiaccole e candele. Il Pontefice le benedice con l’aspersorio e l’acqua benedetta; poi la visita alle Grotte Vaticane, nei sotterranei della basilica di San Pietro per un momento di preghiera in privato, per i suo predecessori defunti.

di 17 Galleria fotografica Papa Francesco nelle Grotte Vaticane in preghiera per i Pontefici defunti









