“#365abbracci-la rinascita, il calendario di Linfoamici per i bimbi affetti da linfoma

di ALESSANDRA GIORGI

Roma – E’ già online sul sito ufficiale di Linfoamici il calendario 2021, realizzato per aiutare e supportare i piccoli pazienti affetti da linfoma, pressi gli ospedali di tutta Italia.

I volontari di Linfoamici entrano nei reparti di oncoematologia pediatrica per alleviare sofferenza e dolore. E trasmettono speranza. Non solo con la presenza effettiva e personale nei reparti ospedalieri, ma anche mediante iniziative volte a tendere una mano a chi sta soffrendo. Il progetto avviato in questi giorni di fine anno 2020 e presentato alla XV edizione del Festival del Cinema di Roma, presso lo spazio espositivo della Regione Lazio, è il calendario dal nome “#365abbracci-la rinascita”. Un titolo importante e simbolico, che dona forza e vita. Una vita che torna e rinasce dopo il tunnel della malattia. Mai soli i bimbi malati, mai dimenticati nei 365 giorni dell’anno, in cui i volontari di Linfoamici e tutte le persone che li supportano realizzano le diverse iniziative. Il calendario dell’edizione 2021 è stato portato all’attenzione nazionale, prima della sua uscita ufficiale del 1 novembre, in collaborazione con Roma Lazio Film Commission, mediante una diretta streaming moderata dalla giornalista Alessandra De Tommasi.

E’ in queste ore disponibile, per essere acquistato e scaricato, proprio sul sito dell’Associazione Linfoamici. Ogni anno si rinnova questa iniziativa per portare sorrisi e abbracci ai bimbi e alle loro famiglie. Nelle foto pubblicate vengono immortalati i bambini che hanno sconfitto il cancro e prestano il loro volto per dare un messaggio di speranza a chi sta lottando.

Per l’edizione 2021, i 12 piccoli pazienti guariti, (Azzurra Lamberti, Paolo Guarnieri, Mattia Toti, Alessandra Conte, Nicole Sarcona, Gabriele Niro, Giovanni Paolo Niro, Marta Andreoni, Zoriana Stryhun, Daniel Cristian Corcoz, Graziella Grillo, Gabriele Cirigliano), posano accanto ad alcuni personaggi dello spettacolo, dello sport, della televisione e della musica italiana. Tra di essi Gigi D’Alessio, Daniele De Rossi, Caterina Balivo, Tosca D’Aquino, Sonia Bruganelli, Lorella Boccia, Carolina Di Domenico, Flora Canto, Dino Abbrescia e Susy Laude, Michela Quattrociocche, Lucia Nunez e Marco Morandi. Immortalati dall’obiettivo di Fabrizio Cestari.

Il calendario è stato realizzato presso l’America Palace Hotel con il sostegno di Bludental Clinique.

(Il Faro online)