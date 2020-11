A Santa Marinella la corsa della vicinanza sociale

Santa Marinella – Si è svolta ieri, sul lungomare Marconi di S. Marinella, la “corsa della vicinanza sociale”, ideata e promossa dal consigliere comunale Francesco Settanni e dall’avvocato Marco Valerio Verni che hanno spiegato così il perché dell’iniziativa: “Essa nasce, da una parte, come segno di vicinanza ideale ai gestori di palestre e centri sportivi che, dopo essere stati costretti (giustamente, allora) a porre in essere tutta una serie di misure precauzionali per poter riaprire dopo il lockdown degli scorsi mesi, sono stati tra i primi, ora, ad essere stati nuovamente obbligati a sospendere la loro preziosa attività.

Dall’altra, per lanciare un messaggio, rivolto a tutti, ma soprattutto ai ragazzi, a continuare comunque a fare sport, che è attività importante sotto molteplici aspetti, dal rafforzamento del sistema immunitario, al benessere psico-fisico, alla formazione caratteriale, soprattutto in un momento in cui a molti di loro è precluso anche l’accesso fisico a scuola, dove pure si vivono importanti momenti di aggregazione e confronto sociale”.

“Alla corsa, hanno partecipato persone di ogni età -che ringraziamo-, nel rispetto delle regole anti-Covid, perché quello che si contesta non è certo l’esistenza di questo virus, per combattere il quale, anzi, invitiamo tutti all’uso delle mascherine ed al distanziamento fisico (non sociale, perché è concetto molto diverso ed ingiustificato) quanto, da una parte, le politiche intraprese per il suo contenimento, dall’altro l’interpretazione dei dati, causa ed effetto delle prime, che, secondo noi, rischiano di creare un allarmismo ingiustificato e, a seguito di esso, delle scelte nefaste per il tessuto sociale, economico e produttivo del nostro Paese”.

All’iniziativa, hanno partecipato anche alcune realtà associative locali, tra cui la Palestra Yin e Yang del maestro Marco Santoro.