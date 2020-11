Capsule Collection Belén per Diego dalla Palma

Il brand Diego dalla Palma ha creato insieme a Belén Rodriguez una capsule collection in limited edition composta da una palette viso ed occhi, una matita per le labbra, due rossetti ed uno smalto. La Beauty Box (116 euro) racchiude sia alcuni prodotti che Belén ama del brand, sia altri che sono stati realizzati appositamente per lei. I suddetti prodotti sono stati formulati per consentire ad ogni donna di ricreare un make up look completo, grazie a tonalità raffinate ed eleganti che si adattano facilmente ad ogni incarnato. Scopriamo insieme i singoli prodotti che compongono questa collezione caratterizzata da tonalità nude e naturali.

La palette viso ed occhi

La Luz Palette viso&occhi (39,90 euro) è composta da uno specchio, 4 tonalità di ombretti dalla texture confortevole, facili da applicare e da sfumare, il cui finish satinato e perlato consente di ricreare un make-up semplice ma d’effetto. Sono presenti un ombretto opaco color marrone da utilizzare nella piega dell’occhio come transition color, e 3 ombretti satinati sui toni del bronzo e dell’oro per enfatizzare il trucco e donare profondità allo sguardo. Nella palette inoltre è presente un illuminante in una tonalità ambrata per riscaldare e ravvivare tutte le varianti di incarnato.

La matita labbra ed i rossetti

La Piel (20,50 euro) è una matita labbra declinata in una tonalità universale e dalla texture morbida, sfumabile e dal comfort assoluto. Il rilascio del colore è pieno ed immediato, e le labbra risultano ridefinite in modo naturale e sofisticato.

I rossetti Shiny (22,50 euro ciascuno) presenti nella capsule collection sono dei rossetti stick dalla texture cremosa, declinati nella tonalità Libre Suave che è un colore rosa carne scuro, e Libre Nude che è un nude chiaro. Questi rossetto semi-trasparenti dal finish luminoso e brillante, hanno la capacità di lasciare le labbra morbide grazie alla presenza di attivi quali l’Hyaluronic filler microspheres, il Pro-collagene peptide ed il Monoi de Tahiti, dall’ azione emolliente ed idratante.

Lo smalto

Conclude la collezione il Desnuda (11,50 euro) ovvero lo smalto per unghie declinato in una tonalità nude chiaro, il cui colore è pieno sin dalla prima passata grazie anche allo speciale pennello che ne agevola l’applicazione. Il prodotto inoltre contiene degli attivi indurenti che rinforzano le unghie e prolungano la durata dello smalto stesso.

(Il Faro Online)