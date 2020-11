Cittadini positivi al Covid ad Anzio, De Angelis: “Segnalate all’Asl diverse incongruenze”

Anzio – “Da circa una settimana, sulla piattaforma informatica dell’Asl, risultano diverse incongruenze sul rilevamento dei dati, riferiti ai contagi sul territorio comunale. Con spirito di collaborazione, quindi, abbiamo segnalato l’evidente problematica agli uffici preposti”. Spiega Candido De Angelis, Sindaco di Anzio.

“Questa mattina ho personalmente contattato il Funzionario Asl Responsabile – dice De Angelis -, che ha assunto l’impegno ad effettuare una rapida ricognizione sui contagi. Tutti i giorni, in tutti i momenti, monitoriamo la situazione ed è per questo che sono emerse le discrepanze che abbiamo prontamente segnalato, per evitare di diffondere ai cittadini dati non veritieri. A breve l’Asl dovrebbe ultimare la verifica ed il Comune, di conseguenza, potrà diffondere i dati con un margine d’errore ridotto”.

