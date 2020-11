Covid-19 a Fiumicino, Montino: “140 persone positive, i contagi continuano a salire”

Fiumicino – “Continua il trend in salita dei contagi in città“. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“I dati arrivati poco fa dalla Asl RM3 fotografano una situazione con 140 persone positive – spiega il sindaco – registrando una ulteriore crescita rispetto all’ultimo aggiornamento di ieri”.

“E’ evidente che in questa situazione, che riguarda molte aree del Paese – conclude il sindaco – Governo e Regioni decideranno nuove misure restrittive. E’ atteso per le prossime ore un nuovo provvedimento del Presidente del Consiglio deciso di concerto con i presidenti delle Regioni, tenendo conto delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino