Covid-19, il Parco Ausoni e Lago di Fondi rimodula gli accessi: ecco le nuove modalità

Fondi – “L’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, facendo seguito alle disposizioni nazionali e regionali riguardanti le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19, in considerazione dell’accentuarsi dei contagi, aderendo all’ultima circolare del Datore di Lavoro (nota prot. n. 0927786 del 29 ottobre 2020), comunica di aver rimodulato le modalità e gli orari di accesso dei cittadini, utenti e visitatori, presso i propri uffici amministrativi e le strutture regionali la cui gestione è affidata all’Ente Parco”. Lo dichiara, in una nota stampa, il direttore dell’Ente Parco Ausoni e Lago di Fondi Lucio De Filippis.

Le nuove modalità di accesso, che resteranno in vigore sino al prossimo provvedimento, sono le seguenti:

1) È stato predisposto un ufficio di primo rapporto con i cittadini (Front Office) presso la sede dell’Ente Parco, in via Cavour 44 a Fondi, che avrà questo orario di apertura: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

2) la sede dell’Ente Parco presso Villa Cantarano, in via Cavour 46 a Fondi (Lt), è l’unica accessibile ai cittadini, esclusivamente su appuntamento, dopo la misurazione della temperatura corporea e indossando la mascherina;

3) l’Ufficio Protocollo e tutti gli altri uffici dell’Ente Parco riceveranno una persona alla volta;

4) per avere informazioni senza necessità di recarsi presso gli uffici e, laddove necessario, per prenotare un appuntamento presso specifico ufficio, questi sono i recapiti telefonici e di posta elettronica da utilizzare:

– Centralino telefonico: 0771 513644 – FAX: 0771 521762

– Mail: parcoausoni@regione.lazio.it – PEC: parcomontiausoni@regione.lazio.legalmail.it

– Sito web su portale Parchi Lazio: www.parchilazio.it/montiausoni

– Area Amministrativa: areaamministrativa.parcoausoni@regione.lazio.it

– Area Tecnica: areatecnica.parcoausoni@regione.lazio.it

– Area Promozione: areapromozione.parcoausoni@regione.lazio.it

– Servizio Vigilanza – Guardiaparco PEC: guardiaparcoausoni@regione.lazio.legalmail.it

Mail: guardiaparcoausoni@regione.lazio.it Tel.: 0771 902225 Tel.mob.: 331 3565500 Tel.mob. Sede Isoletta d’Arce: 339 4442693;

5) per la presentazione della richiesta o il ritiro della “Autorizzazione per l’introduzione, il trasporto e l’esportazione di armi, esplosovi e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura, nonché per lo svolgimento dell’attività pirotecnica e similari nel territorio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, della Riserva Naturale Regionale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e Lago di San Giovanni Incarico e della Riserva Naturale Regionale Lago di Canterno”, è possibile, sempre su appuntamento, recarsi presso il Front Office, il martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

6) siti e strutture regionali di cui l’Ente Parco ha la gestione saranno visitabili per piccoli gruppi e nel rispetto delle misure anti-Covid, con il seguente orario di visita:

– Palazzo Caetani, chiostro di San Domenico, Museo del Medioevo Ebraico, tutti a Fondi: dal martedì alla domenica dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Sarà effettuata la misurazione della temperatura corporea con termoscanner;

– Campo Soriano a Terracina e Villa Placitelli a Fondi: dal martedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

Tutti i siti sono chiusi il lunedì.

7) La sede dell’Ente Parco presso Villa Cantarano, in via Cavour 46 a Fondi (LT), resterà chiusa, nei giorni di lunedì 2 e martedì 3 novembre c.a., per eseguire attività di sanificazione dei locali.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fondi