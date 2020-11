Due i morti per Coronavirus e 161 positivi nella provincia pontina: 51 a Latina

Tramite bollettino quotidiano dal direzione generale dell’Azienda sanitaria locale di Latina rende noto che “rispetto alla giornata di ieri, si registrano 161 nuovi casi positivi, 43 ad Aprilia, 2 a Castelforte, 12 a Cisterna di Latina, 11 a Fondi, 1 a Gaeta, 1 a Itri, 51 a Latina, 2 a Lenola, 2 a Minturno, 2 a Monte San Biagio, 1 a Norma, 5 a Pontinia, 1 a Ponza, 3 a Priverno, 2 a Sabaudia, 1 a San Felice Circeo, 3 a Sermoneta, 6 a Sezze e 12 Terracina”.

A parte i nuovi contagi l’Asl fa sapere anche che a causa della pandemia da coronavirus “si sono registrati 2 decessi, domiciliati rispettivamente nel Comune di Pontinia e nel Comune di Roccagorga”.

Continua l’impegno dei sanitari per cercare di contenere la diffusione del virus. Attività che si concretizzano con la prosecuzione degli screening svolti nei Drive-in di Gaeta, Aprilia e Priverno, ai quali è possibile accedere solo tramite prenotazione, resta l’eccezione dei cittadini italiani in partenza per un Paese estero che esibiscano anche il foglio di viaggio e dei cittadini convocati direttamente dal reparto di prevenzione.

(Il Faro online)