Formia, custodiva quasi 58 grammi di hashish: 18enne arrestato per spaccio

Formia – Nello scorso fine settimana, i reparti dei carabinieri della locale compagnia hanno effettuato predisposti servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dei reati in genere.

I servizi espletati hanno consentito il controllo di 41 veicoli e 84 persone, elevando diverse sanzioni tra cui quelle per le violazioni in materia di emergenza sanitaria da covid-19. Inoltre sono stati eseguiti un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e una segnalazione per possesso di droga ad uso personale.

In particolare i militari della locale sezione radiomobile hanno arrestato un 18enne, poiché a seguito di perquisizione sia personale che domiciliare, veniva trovato in possesso di grammi 57,7 di hashish, opportunamente occultato e suddiviso in dosi per lo spaccio, nonché venivano rinvenuti 905 euro e un bilancino di precisione.

Il giovane di Formia è quindi finito in manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e quanto rinvenuto nel corso della perquisizione, invece, sottoposto a sequestro.

I carabinieri della stazione di Formia hanno, anche, proceduto al controllo di un 34enne tunisino, senza fissa dimora, trovandolo in possesso di mezzo grammo di hashish. Lo stesso è stato quindi segnalato amministrativamente all’autorità prefettizia, per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia