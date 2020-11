“Illumina novembre”, il Comune di Ardea aderisce alla lotta contro il tumore al polmone

Ardea – “Anche quest’anno, il nostro Comune ha concesso il patrocinio gratuito alla campagna di sensibilizzazione sulla neoplasia polmonare dell’associazione di pazienti Alcase, nota con il nome di ‘Illumina novembre‘”. Così in una nota stampa l’assessore Alessandro Possidoni.

“La neoplasia del polmone – prosegue l’Assessore – rappresenta oggi una delle malattie più frequenti in campo oncologico ed è corretto che l’opinione pubblica venga sensibilizzata su questo tipo di patologia di cui ancora non si parla abbastanza. Dal lontano 2003, il mese di novembre è, a livello internazionale, il ‘mese del tumore al polmone’. A partire dal 2015, questo appuntamento ha dato origine ad ‘Illumina Novembre’, una iniziativa di forte impatto visivo ed emotivo, certamente molto efficace, se capillarmente diffusa, che durerà per tutto il mese di Novembre”.

“L’iniziativa consiste nell’illuminare o ‘vestire’ (con luci o nastri o fiocchi o palloncini…) di bianco, colore internazionalmente scelto per indicare la neoplasia polmonare, per un giorno, un weekend, una settimana o per l’intero mese una parte del territorio italiano, sia esso una abitazione privata, un singolo edificio, pubblico o privato, o un luogo simbolo di una città come un monumento, la facciata di un palazzo, una fontana, ecc”.

“Come avete letto sul sito del Comune – aggiunge -, il monumento che rappresenterà Ardea sarà la nostra rupe millenaria. Mi piacerebbe, però, dare la possibilità anche a voi cittadini e alle associazioni del nostro territorio di contribuire e di partecipare virtualmente a questo appuntamento”.

“Per questo, tutti coloro che lo desiderano possono inviare una propria fotografia o selfie con un nastro, un fiocco, un palloncino, un vestito (o qualsiasi altra cosa) rigorosamente di colore bianco per mostrare la vostra adesione all’iniziativa. Potete inviare le vostre foto all’indirizzo email illuminanovembreardea@gmail.com”.

“Con tutte le vostre foto – conclude Possidoni – costruiremo un video che sarà pubblicato sul sito del comune di Ardea, sui nostri social ed inviato direttamente al Alcase, come contributo speciale che i cittadini di Ardea hanno voluto regalare all’associazione”.

