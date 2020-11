Latina, il M5S partecipa agli Stati Generali: “Più cambiamenti per l’organizzazione”

Latina – “Il gruppo di attivisti del Movimento 5 Stelle di Latina sta partecipando attivamente agli Stati Generali (leggi qui), presentando proposte di cambiamento sia per l’organizzazione sia per quanto riguarda le tematiche. Inoltre, un nostro attivista è candidato per rappresentare il Lazio nella quota iscritti per il prossimo incontro nazionale degli Stati Generali che si svolgerà il 14 e 15 novembre 2020″. Così, in una nota stampa, il M5S di Latina.

“Una delle proposte – proseguono dal Movimento – a cui teniamo maggiormente è quella riguardante le liste pulite: secondo il nostro gruppo, durante il periodo elettorale, chi vuole coalizzarsi con il M5S deve aver chiaro che una delle condizioni indispensabili è la candidatura di persone incensurate. Quindi, qualora un partito o un movimento civico voglia formare una coalizione con il M5S deve sapere che i candidati da inserire nelle proprie liste devono avere il certificato dei carichi pendenti immacolato”.

