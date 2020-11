La rimonta anticiclonica sub tropicale raggiungerà quest’oggi inizio settimana la sua massima espansione sull’Italia, sarà una giornata a tratti nebbiosa e nuvolosa con qualche prima debole pioviggine al Nordovest e sull’alta Toscana, segnale di un cambiamento del tempo che porterà qualche pioggia nella giornata di mercoledì. Di questo peggioramento abbiamo già ampiamente parlato, riguarderà solo il Nord e non porterà precipitazioni abbondanti, qualche spruzzata di neve interesserà le Alpi ma solo a quote elevate. Si conferma al suo seguito una nuova rimonta anticiclonica ma questa volta di matrice azzorriana.

DA GIOVEDÌ ANTICICLONE DELLE AZZORRE: un possente anticiclone con valori fino a 1040hPa che si porterà velocemente dal vicino Atlantico prima sul Regno Unito e la Scandinavia meridionale poi sull’Europa centrale e l’Italia entro giovedì-venerdì. L’espansione di questo nuovo anticiclone verso levante avrà un duplice effetto, porterà una massa d’aria molto mite sull’Europa centro settentrionale con temperature che finiranno abbondantemente sopra media su Francia, Inghilterra, Baltico mentre correnti più fresche saranno richiamate lungo il suo bordo meridionale, sull’Italia. Da giovedì quindi correnti settentrionali e temperature in contenuto calo sulla Penisola ma con tempo ancora stabile e a tratti nuvoloso. Da venerdì invece l’effetto delle correnti settentrionali dovrebbe ridurre anche nubi basse e nebbie con tempo meno umido e più soleggiato soprattutto al Centro Nord. A seguire nel weekend le infiltrazioni orientali potrebbero avere una conseguenza sul Sud della Penisola.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: Giornata che si presenterà per lo più nuvolosa sulla Toscana a causa di lievi infiltrazioni umide alle quote medio-basse atmosferiche; non si escludono locali pioviggini sulle province settentrionali (deboli piogge tra Versilia e pisano). Tempo variabile su Umbria e Lazio con nubi basse marittime mattutine sulle coste di quest’ultima regione. Da segnalare ancora la presenza di dense foschie e spesse nebbie tra notte e mattinata, che interesseranno le valli e le basse colline dell’entroterra. Temperature senza variazioni di rilievo se non un lieve aumento sulle montagne e alte colline. Ventilazione debole. Mari poco mossi.

NUBI SULLA TOSCANA CON PIOVIGGINI SULLE PROVINCE SETTENTRIONALI, NEBBIE E NUBI BASSE ANCHE PERSISTENTI A VALLE: Ci attendono condizioni atmosferiche tipiche dell’alta pressione in periodo autunnale con aria stratificata e conseguenti possibili riduzioni di visibilità nelle pianure interne specie tra tarda sera e mattino. Attenzione quindi alle nebbie e alle nubi basse miste a dense foschie in formazione nelle vallate dell’entroterra, risulteranno anche persistenti e reiterate nel tempo nel corso della settimana: raccomandiamo pertanto prudenza al volante. Sulla Toscana noteremo un progressivo incremento delle nubi basse anche sulle aree costiere, con qualche debole fenomeno ( in prevalenza pioviggini) sulle province settentrionali tra il 2 e il 4 novembre. Temperature massime in aumento solo sulle coste e sulle alte colline non interessate dalle nebbie.