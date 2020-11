“Pubblica amministrazione sostenibile e resiliente”, Ladispoli tra i finalisti del concorso

Ladispoli – C’è anche Ladispoli tra i finalisti del concorso “Pa sostenibile e resiliente – I migliori progetti che guardano al futuro per trasformare le crisi in opportunità” promossa dal Forum Pubblica Amministrazione in collaborazione con AsviS (Agenzia Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).

“Abbiamo partecipato alla prima fase realizzando un videoclip, nel quale abbiamo presentato la nostra realtà cittadina nel momento del lockdown e l’attività svolta dallo Sportello Lavoro anche nel momento della chiusura forzata imposta dal DPCM. Poi, essendoci classificati per la seconda fase abbiamo messo nero su bianco l’idea progettuale – spiega l’assessore Francesca Lazzeri, redattrice del progetto – ed ora siamo in attesa del verdetto finale, che verrà dato in occasione del Forum Pubblica Amministrazione Restart Italia, in programma dal 2 al 6 novembre prossimo. Al di là del risultato definitivo – conclude l’assessore Lazzeri – siamo soddisfatti del lavoro presentato che ci ha portato ad essere tra i 53 finalisti selezionati dalla giuria“.

