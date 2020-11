Raccolta fondi dell’Aism per la ricerca scientifica: la Cri di Tarquinia vende 180 sacchetti di mele

Tarquinia – La Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia in 6 giorni è riuscita a vendere 180 sacchetti di mele per la raccolta fondi dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Il ricavato della vendita è stato devoluto per la ricerca scientifica di questa grave malattia del sistema nervoso centrale e per i servizi di assistenza per i malati.

“Siamo felici che questa iniziativa di carattere nazionale abbia avuto a Tarquinia un’accoglienza così calorosa – dichiara la presidente del Comitato Paola De Costanzo -. Cogliamo l’occasione per ringraziare il Comune di Tarquinia, la polizia municipale e tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita dell’evento, in particolare i volontari Cri del Comitato di Tarquinia che, con dedizione, disponibilità ed estrema sensibilità, hanno permesso tutto ciò”.

“Un ringraziamento speciale – conclude – lo rivolgiamo ai cittadini che, nonostante le restrizioni e le criticità economiche causate dalla pandemia in corso, hanno dato il loro prezioso contributo”.

