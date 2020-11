Truffatore ricercato in tutta Italia sorpreso alla stazione di Civitavecchia: arrestato

Civitavecchia – Durante il servizio di pattugliamento presso la stazione di Civitavecchia, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno rintracciato un abile truffatore italiano di 63 anni, destinatario di un mandato di cattura per l’espiazione di 3 anni e 5 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 5mila euro, per reati di evasione truffa e contraffazione commessi principalmente in Liguria.

Negli anni ha collezionato numerose frodi informatiche e diversi reati per falso in atto pubblico, falso nummario e altro. Tra i suoi “colpi” c’è la vendita di un terreno con una falsa procura a vendere a nome del reale proprietario deceduto, che gli ha procurato un bottino di ben 100.000 euro. Per lui si sono aperti i cancelli del carcere di Civitavecchia.

