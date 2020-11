VIII Municipio, Rosati: “Aprire il parco di Grotta Perfetta”

Roma – “Quest’oggi ho effettuato un sopralluogo nel parco chiuso di Tor Marancia, in via di Grotta Perfetta”. Così dichiara in una nota Raffaella Rosati, Capogruppo della Lega in VIII Municipio.

“Questo un parco con un’area ludica impeccabile – prosegue la Rosati -, per la prima volta nella storia del nostro Municipio giochi e tavoli nuovi pronti per ospitare bambini e famiglie. Nonostante ciò la Raggi e il Presidente dell’VIII Municipio non permettono l’accesso in questa area verde ,in un momento in cui si dovrebbero favorire e salvaguardare gli spazi all’aria aperta”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo