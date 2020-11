Zerocalcare torna in libreria con una nuova graphic novel, disponibile dal 12 Novembre. Il nuovo lavoro del fumettista romano, ‘A Babbo morto’, è una storia sul Natale che verrà pubblicata in simultanea in versione libro edita da Bao Publishing e in versione audio prodotta e distribuita da Storytel. Due novità per questo 2020 da Zerocalcare che proprio lo scorso 15 ottobre è tornato in libreria con il nuovo graphic novel ‘Scheletri’ , un thriller che ci riporta indietro a quando l’artista aveva diciotto anni e che vede, come attori protagonisti, Roma e i suoi spacciatori di periferia.

In questa particolare storia ‘natalizia’ Babbo Natale non c’è più e tocca ai suoi figli, Figlio Natale e Figlia Natale, gestire l’azienda di famiglia. Con la globalizzazione, diventano un enorme hub di distribuzione di giocattoli e regali, ma gli elfi e gli gnomi si sentono sfruttati. Quando il folletto Gaetano viene trovato morto in circostanze misteriose, inizia una protesta sindacale come il Polo Nord non ne ha viste mai. E non è che la Befana se la passi meglio. Da quando si è capito che le sue anziane rider hanno contratti senza assistenza sanitaria o assicurazione, la sua reputazione è andata a rotoli.

“A Babbo morto” scrive e illustra, con i colori realizzati da Alberto Madrigal, una favola delle feste che farebbe sembrare l’Ebenezer Scrooge di Dickens una tenera educanda. E per la prima volta oltre al fumetto arriva, prodotto e distribuito da Storytel, l’audiolibro a più voci, dotato di un raffinato sound design e della durata di circa due ore. A tutti gli effetti un adattamento originale audio della versione a fumetti, che è stato realizzato con la voce narrante dello stesso Zerocalcare e con il contributo di celebri attori del cinema italiano: Neri Marcorè e Caterina Guzzanti.

“Siamo molto contenti di questa collaborazione con Bao Publishing, iniziata con il podcast Comics will break your heart, condotto da Michele Foschini, e proiettata ora verso un nuovo format di prodotti audio innovativi, tratti dalle migliori graphic novel, che si svilupperà nel 2021”, afferma Marco Ragaini, direttore editoriale di Storytel Italia. Zerocalcare è da poco uscito in libreria con il suo nuovo graphic novel, ‘Scheletri’, in vetta alle classifiche di vendita in pochi giorni. (Fonte AdnKronos)

