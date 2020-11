Cinque coltellate per fermare la redazione mobile del Faro online

Cinque coltellate, ben assestate, per creare squarci su una delle ruote della redazione mobile del Faro online (camper parcheggiato a Fiumicino, sede della redazione centrale) e così fermarlo. Di per sé non è un danno epocale, ma è il “sottinteso” del gesto che deve far riflettere. Fermare una redazione, impedirle di muoversi, assume un significato che va oltre il danno in sé.

Non è la prima volta che ilfaroonline.it finisce “sotto attacco”. Tempo fa accadde a causa di hacker che cercarono di superare (e in parte, per la verità, ci riuscirono) i firewoll, le difese del nostro sito internet.

Stavolta, guarda caso subito dopo la prima uscita pubblica della redazione mobile del Faro on line, in occasione della manifestazione dei commercianti di Fiumicino, troviamo questo bel “regalo”.

Non vogliamo gridare al complotto, tant’è che non abbiamo messo nel titolo la parola “intimidazione”, ma certo la tempistica fa riflettere. Il Faro online è da sempre un passo avanti (con la nostra App, con i canale Telegram destinati a ogni singolo comune, con le iniziative speciali sul Covid, con la web tv) e dunque siamo troppo impegnati a programmare e pensare nuovi modi di relazionarci con i lettori per fermarci a fare dietrologia.

Resta la cronaca, che racconta di 5 tagli ben assestati per squarciare una gomma e fermare la nostra redazione mobile. Se sia stato un singolo sconsiderato atto vandalico, se dietro ci sia una strategia di crearci danni, se diamo semplicemente fastidio o se addirittura si possa parlare di intimidazione non lo sappiamo. Due fatti sono certi: il primo, è che il danno è stato creato col favore delle tenebre, il secondo è che non ci fermeremo. Mai.