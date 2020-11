Coronavirus: Ladispoli sfonda quota 300 positivi, salgono a 163 i casi a Cerveteri

Non si arresta la salita della curva di contagi da Covid-19 sul litorale romano, in particolare a Ladispoli e Cerveteri. Secondo i dati diffusi dalla Asl Roma 4, infatti, nelle ultime 24 ore si sono registrati 34 nuovi casi positivi a Ladispoli, di cui 22 sintomatici (in isolamento domiciliare) e 8 afferenti alla Rsa San Luigi Gonzaga, e 21 nuovi positivi a Cerveteri, di cui 9 sintomatici (in isolamento domiciliare).

Si registrano anche 5 decessi di 5 pazienti della Rsa San Luigi Gonzaga. A Ladispoli, inoltre, si registrano 3 guariti. Ad oggi, dunque, nella cittadina costiera sono 302 i positivi accertati in totale, 163 a Cerveteri. La Asl Roma 4 precisa che dall’inizio dell’epidemia sono guarite 1524 persone e sono stati effettuati 49840 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale del 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario. Il totale di tamponi rapidi effettuati alla data del 2 novembre è 61385.

(Il Faro online)