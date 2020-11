Covid-19 a Fiumicino, Severini: “Subito tamponi in tutte le scuole del territorio e più sinergia con il Capo distretto sanitario”

Fiumicino – “Alle numerose segnalazioni di nuovi casi di positività al Covid-19 che provengono dal nostro territorio, si uniscono le lamentele di allarmismo da parte dei genitori soprattutto in merito alla situazione dei contagi nelle scuole”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Tenendo conto delle dichiarazioni che il Sindaco ha rilasciato in un comunicato i primi di ottobre, – prosegue il Capogruppo – in cui si impegnava nel fare i tamponi all’interno di tutte le scuole statali e comunali, ad oggi abbiamo riscontrato che di fatto questo ancora non è accaduto.

Chiediamo al Sindaco di dare seguito a quanto promesso, accelerando i tempi per monitorare al meglio i contagi nelle scuole di Fiumicino. La situazione sta sfuggendo di mano anche alla Asl e i positivi rischiano solo di aumentare.

Sarebbe opportuno che ad un’imminente Capigruppo, partecipi anche il Capo distretto sanitario di Fiumicino, che fa riferimento alla Asl Roma 3, per comunicarci i dati ed indicare la strategia da mettere in pratica al fine di abbassare il numero di positivi sul territorio”.

“Come abbiamo già visto, – conclude Severini – in una sola settimana i nuovi casi sono passati da 30 ad un vertiginoso numero di 170 ed in un momento di emergenza come questo, la figura del Capo distretto sanitario è fondamentale. Bisogna attivare urgentemente una sinergia tra Asl ed Amministrazione per avere un quadro più chiaro e completo della diffusione del virus nel nostro territorio”.

