Covid-19 a Pomezia, sono 274 i positivi accertati: deceduto un 85enne

Pomezia – Salgono a 274 i cittadini positivi al Covid-19 nel Comune di Pomezia, di cui 4 ricoverati presso strutture ospedaliere e 270 in isolamento domiciliare. Salgono anche i guariti che raggiungono quota 190. Sono 33 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).

E’ deceduto un cittadino di 85 anni: “L’Amministrazione comunale e la Città tutta – dichiara il sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alla famiglia per la grave perdita”.

