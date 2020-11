Fiumicino, i sindacati dei taxi: “A disposizione per integrare il servizio di trasporto pubblico”

Fiumicino – “Non possiamo che dirci soddisfatti dell’incontro di oggi con il Sindaco di Fiumicino (leggi qui)”. Così, in una nota, i sindacati dei taxi Uritaxi, Uri e Cgil.

“Montino, infatti, ha accolto tutte le nostre richieste e proposte (fra cui l’abolizione, viste le difficoltà economiche dovute al Covid-19, della tassa di rinnovo annuale della licenza taxi) e si è impegnato a scrivere al governatore del Lazio Zingaretti e all’assessore competente affinché venga applicato il protocollo d’intesa per lo svolgimento del servizio e delle tariffe del bacino portuale ed aeroportuale”, spiegano.

“Dal canto nostro, poi, abbiamo avanzato un’ulteriore, importante offerta: la disponibilità, da parte dei tassisti della città, a sopperire alle lacune del servizio di trasporto pubblico locale di linea integrandolo, appunto, con quello non di linea. Una proposta che, se accolta, potrebbe migliorare significativamente la mobilità a Fiumicino, venendo incontro a tanti cittadini e all’Amministrazione stessa”, concludono.

