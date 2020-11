Incidente ad Ardea, donna investita su viale Nuova Florida: ricoverata in ospedale

Ardea – Momenti di paura questa mattina ad Ardea, dove una donna è stata investita su viale Nuova Florida, davanti alla stazione di servizio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo alla guida di una Nissan Cascais, in uscita del benzinaio, non si sarebbe accorto della donna che è stata centrata dalla vettura mentre attraversava la strada. La signora è stata soccorsa dallo stesso guidatore e trasportata in ospedale con un’ ambulanza. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Ardea per i rilievi del caso e accertare l’esatta dinamica dei fatti.

In aggiornamento…

