Latina, nascondeva sul balcone 62 grammi di droga: 19enne arrestato per spaccio

Latina – Confezionava droga nella propria abitazione, un giovane non ancora 20enne stamattina è finito in manette a Latina, nel quartiere Nicolosi.

Oggi pomeriggio a suonare alla porta della sua abitazione sono stati gli agenti della Volante, arrivati fino al ragazzo a seguito di una minuziosa attività investigativa.

Certamente sorpreso, il 19enne non ha avuto il tempo di disfarsi dei quasi 62 grammi di stupefacente occultato maldestramente in una scatola sul balcone di casa, né ha saputo fornire una valida spiegazione che giustificasse il possesso di denaro contante pari ad euro 2mila e 80 euro, in banconote di vario taglio, posto sotto sequestro e ritenuto il frutto dell’illecito traffico.

A completare il quadro, un bilancino elettronico di precisione, un paio di forbici e materiale per il confezionamento dello stupefacente, tutto debitamente repertato e sequestrato dagli agenti. Elementi che hanno indotto gli investigatori a ritenere che l’attività illecita fosse ben avviata e tutt’altro che estemporanea.

Al termine delle operazioni, il giovane, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si svolgerà nella mattinata di domani presso il Tribunale di Latina, così come disposto dal Pubblico ministero di turno.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina