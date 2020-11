M5S-Di Giovanni: “Pd Ama pensi ai rifiuti, anziché ai parcheggi di Ostia Antica”

Roma – “Il circolo del Pd Ama, pensi ai problemi dell’Azienda Municipalizzata, anziché andarsi ad occupare di cose di diversa competenza, altrimenti parli a nome del Partito Democratico e non a nome di un circolo Aziendale”. Così in una nota il Capogruppo M5S del Municipio Roma X Cons. Antonino Di Giovanni.

“Il parcheggio – spiega il Capogruppo – nell’area compresa tra via patroni e via Capo due rami è solo la prima bozza di una serie di progettualità che contribuiranno a ridisegnare il volto e le funzioni del centro di Ostia Antica, attraverso un percorso partecipato con i residenti.

Inoltre, l’isola ambientale, la ripresa del percorso di attuazione della centralità locale di Ostia Antica, la bonifica dell’area compresa tra viale dei Romagnoli via del Mare, la riqualificazione dell’area antistante la stazione di Ostia Antica ed il percorso pedonale lungo la storica via Gesualdo, costituiscono altrettanti elementi che oltre alla suddetta progettualità, sono già oggetto di valutazione da parte di questa amministrazione”.

“Il Movimento 5 Stelle, – sottolinea Di Giovanni – a differenza di personaggi in cerca di autore, ha una perfetta visione di cosa deve rappresentare il luogo di Ostia Antica per il territorio e, faccio notare, che le amministrazioni precedenti non hanno mai avuto nei loro programmi nemmeno l’ombra di un una progettualità, se non quella di fare la Festa dell’unità sul Parco dei Ravennati.

Restituire il centro storico di Ostia Antica, non si esaurisce certo con le mura del Borgo, ma alla fruizione dei cittadini, con l’eliminazione progressiva del traffico di transito dal tratto centrale del viale dei Romagnoli, con la razionalizzazione delle aree di sosta, con la riqualificazione funzionale alle attività mercatali, ed infine cercando di dotare il centro abitato di nuove funzioni aggregative rivolte ai giovani e predisporre Ostia Antica, ad accogliere sempre più è sempre meglio, flussi di turisti e visitatori che possono fruire in totale sicurezza di luoghi, che come amministrazione abbiamo accompagnato per ottenere il marchio europeo e che porteremo ad essere riconosciuti come patrimonio UNESCO”.

“Si tranquillizzino quindi, Flavio Vocaturo e Valentina Scarfagna, – conclude il Capogruppo – che oggi non è il più tempo per dire cose che avrebbero dovuto fare qualche anno fa, quando i loro rappresentanti Pd, amministravano questo territorio”.

