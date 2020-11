Nuovo spot per il turismo, Picca (Lega): “La ‘vera’ Ostia dove sta?”

Ostia – “Uno spot per pubblicizzare il turismo ad Ostia, in cui la parola ‘Ostia’ non viene nemmeno pronunciata. Così il X Municipio ha deciso di mostrare le attività turistiche e sportive che la nostra città può offrire. Peccato che le fotografie utilizzate, proposte sotto forma di un collage montato ad hoc, non rispecchiano la realtà, anzi”. A dichiararlo in una nota stampa, è Monica Picca capogruppo della Lega X Municipio.

“Non dimentichiamo – sottolinea il Capogruppo – che il tutto è stato realizzato grazie ad un finanziamento di 30 mila euro, per un risultato finale in cui Ostia non si vede minimamente. Basti pensare alla pista ciclabile rappresentata in un’area inventata immersa nel verde dove non ci sono automobili, che invece nella realtà è stata recentemente scenario di un incidente (leggi qui) che ha coinvolto una bambina, rimarcandone la sua pericolosità (leggi qui)”.

“E’ chiaro che questo spot – conclude Picca – sembra accordarsi con l’operato dell’Amministrazione del nostro Municipio: Ostia viene nascosta dietro un velo, insieme ai problemi della città e dei cittadini, di cui nessuno si accorge e che non vengono ascoltati”.

