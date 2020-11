Scompare dopo la rapina a Bergamo: 43enne arrestato nel sud pontino

Lo scorso agosto un 43enne di Napoli, ma residente a Bergamo, aveva messo a segno una efferata rapina a mano armata alla Sala Giochi “Club Admiral” del capoluogo orobico.

L’uomo aveva agito insieme ad un complice, arrestato nell’imminenza dei fatti dagli uomini della squadra Mobile bergamasca.

Da allora, l’attività incalzante degli investigatori, aveva indotto l’uomo a “cambiare aria”, rifugiandosi presso un amico che abita nel Comune di Minturno.

Il particolare, emerso nel corso degli accertamenti, ha condotto a seguire le tracce del fuggiasco individuato nel comune di Santi Cosma e Damiano dove, alle prime ore della mattinata odierna, gli investigatori di Formia, lo hanno individuato e tratto in arresto, in esecuzione della misura cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo lo scorso 29 ottobre.

Il rapinatore partenopeo, è stato associato nella casa circondariale di Roma “Regina Coeli”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

(Il Faro online)