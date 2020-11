Un tuffo senz’acqua: no alla chiusura di piscine e impianti sportivi

Mercoledì 4 novembre, alle 10:00, si svolgerà la manifestazione “Un tuffo senz’acqua” a Piazza Montecitorio, a Roma.

L’evento si svolgerà nell’ambito dell’iniziativa “Non uccidete lo sport” ed ha il sostegno della Federazione Italiana Nuoto.

Gestori di piscine ed impianti sportivi, tecnici, allenatori, atleti e addetti ai lavori di ogni categoria e disciplina acquatica si raduneranno per sensibilizzare l’attenzione delle istituzioni e chiedere adeguate misure di sostegno per un settore ormai al collasso dopo quasi 8 mesi di incertezza, confusione normativa e interpretativa.

Malgrado le perdite economiche prodotte dal primo lockdown, i riflessi negativi sul numero di iscritti e praticanti, gli sforzi compiuti per adeguare le strutture alle normative anti Covid-19, i moltissimi controlli dei NAS che hanno riscontrato come piscine e centri sportivi abbiano rispettato rigorosamente i protocolli per svolgere in sicurezza le attività, il Governo ne ha decretato una nuova chiusura. Un provvedimento che il mondo dello sport respinge con fermezza.

Le società e associazioni sportive meritano rispetto e considerazione perché senza di loro lo sport in Italia non esisterebbe, dalla base sino all’alto livello.

Piscine e palestre non sono luoghi di contagio, ma centri di cultura e benessere fisico e psichico dove si formano le generazioni del futuro e i campioni che portano lustro al nostro Paese.

Per questo chiediamo concrete azioni di sostegno da parte dello Stato per scongiurare il fallimento di piscine e palestre che rappresenterebbe la morte dello sport e delle attività acquatiche.