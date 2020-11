Anzio, ladri in azione nella casa della suocera di Francesco Rutelli: rubano una tv e fuggono

Anzio – Ladri in azione nella casa ad Anzio della suocera dell’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli. I malviventi avrebbero rubato solo un televisore. Secondo una prima ricostruzione il furto, avvenuto in via Cupa dei Marmi, potrebbe essere stato commesso tra i primi di settembre e i primi di novembre.

I malviventi si sono dati alla fuga e nella casa non risultano danni, oltre al televisore scomparso. Non è escluso che possano aver dormito nell’abitazione per qualche notte. Ad indagare sul caso i Carabinieri di Anzio, coordinati dal Capitano Giulio Pisani, avvisati nella mattinata di ieri 3 novembre dalla proprietaria di casa che, appena rientrata, ha avuto il sentore che potesse esserci stato un furto.

