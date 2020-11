Ardea, la famiglia Centore sfida il Covid: apre a Nuova Florida il bar “100Re”

Ardea – Nonostante il duro periodo economico legato all’emergenza Covid e alle nuove restrizioni imposte dai Dpcm, ci sono attività che non si fermano e al contrario, sono pronte a iniziare una nuova avventura. È il caso del bar “100Re”, inaugurato da poche settimane nel quartiere di Nuova Florida, in via Taormina.

Simone Centore, amministratore della nuova società, ha deciso di investire in questa attività a conduzione familiare rispondendo con coraggio e ottimismo ai limiti imposti dal Governo. “Dopo tanta fatica abbiamo realizzato il nostro sogno”, scrivono i titolari di “100Re” sui social.

“Sì, in un momento difficile, ma ci abbiamo creduto fin dal primo giorno – proseguono – e dopo oggi ci crederemo ancora di più. In primis i nostri ringraziamenti vanno alle nostre famiglie che ci hanno supportato e ci hanno sostenuto nei momenti d incertezza, i secondi ma non di meno importanza vanno a chi ci ha aiutato nel costruire mattone dopo mattone questo piccolo sogno”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea